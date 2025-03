Casarão que desabou no Centro está sendo demolido - Pedro Teixeira/Agência O DIA

Publicado 26/03/2025 09:29

Rio - Após quase uma semana, equipes da Secretaria Municipal de Conservação continuam, nesta quarta-feira (26), os trabalhos para demolição do casarão que desabou no Centro do Rio. No local, trechos das ruas Senador Pompeu e Visconde da Gávea permanecem interditados. O acidente provocou a morte de Marcus Vinícius de Paula Nascimento, de 37 anos, que estava em um carro próximo ao edifício quando foi atingido pelos escombros.

O imóvel é privado, mas estava abandonado e não havia moradores no momento do desabamento. O proprietário já havia recebido notificações e intimações da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, desde 2014. No entanto, o responsável não tomou qualquer providência.O caso está sendo investigado na 4ª DP (Presidente Vargas), que realizou uma perícia no local. A autoridade policial aguarda resposta do ofício enviado à Prefeitura solicitando os dados do proprietário e o histórico do imóvel. Os agentes realizam diligências para apurar os fatos.