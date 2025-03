Polícia Civil realiza operação em Barra do Piraí - Divulgação

Publicado 26/03/2025 10:41

Rio - A Polícia Civil e o Ministério Público realizaram, nesta quarta-feira (26), uma operação em distintos municípios do Rio contra uma organização criminosa envolvida em tráfico de drogas, torturas e homicídios. Os crimes aconteceram em Barra do Piraí, no Sul Fluminense. Trinta pessoas foram presas, algumas delas em flagrante.

A ação também cumpriu 29 mandados de busca e apreensão na capital, Itaboraí, na Região Metropolitana, em Barra do Piraí e Paraíba do Sul, na região do Vale do Café.

De acordo com a corporação, as investigações indicam que o grupo possui subdivisões em diversos pontos do estado, inclusive com membros agindo de dentro da prisão. Segundo a polícia, um PM chegou a ser ameaçado no bairro Ipiranga, em Barra do Piraí.

A ação contou com agentes da 88ª DP (Barra do Piraí), representantes do MP e policiais militares.