Pedro Scooby abriu o jogo em relação ao vídeo antigo do filho correndo de lança-chamasFoto: Reprodução/Instagram

Publicado 25/03/2025 21:28

Pedro Scooby (36) se pronunciou após um vídeo antigo de seu filho Bem (8), fruto de seu relacionamento com Luana Piovani (48), viralizar nas redes sociais. Nas imagens, mostra um vídeo publicado em julho de 2022, onde é possível ver o empresário João Ricardo Mendes, de 44 anos, dono da companhia de viagens Hurb correndo atrás da criança com um lança-chamas.

Durante uma reportagem do programa Fofocalizando, do SBT nesta terça (25), a apresentadora Gaby Cabrini leu uma mensagem que o surfista enviou em relação ao vídeo. Nela, o ex-BBB afirmou que 'hoje não permitiria mais', no caso, esse tipo de situação. Contudo, a repercussão do vídeo foi tão negativa, que acabou gerando críticas entre os internautas devido ao risco. Inclusive, a atriz Luana Piovani foi quem mais criticou o vídeo, reagindo com indignação ao dizer estar "estarrecida" com a cena.

No vídeo, o agora ex-CEO do Hurb, aparece correndo atrás do filho de Pedro Scooby com um lança-chamas, enquanto o filho do surfista foge usando um capacete de Stormtrooper, personagem clássico da saga Star Wars. Vale ressaltar, que o empresário que aparece nas imagens de 2022, já se envolveu em polêmicas ao ser acusado de dar calotes em milhares de clientes.

Nas redes sociais, a repercussão do vídeo foi negativa. Além dos seguidores, o apresentador Datena criticou a cena, afirmando que brincar com fogo na presença de crianças é irresponsável e não deveria ser tolerado. "Brincar com fogo perto de criança? Eu trituraria umas 78 mil vezes, porque pode dar ruim, né? Brincar com fogo com uma criança não é legal. Eu trituraria também. Sou fã do Scooby, ele gosta de uma polêmica, mas gostar de polêmica igual à Luana são poucos. Mas aí ela tá certa, está defendendo o filho. Brincadeira boba? Isso não é brincadeira de criança. Marmanjo, quando quer se meter com coisa de criança, não tem sensibilidade", opinou.