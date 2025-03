Flordelis acredita que ainda poderá ser absolvida - Foto reprodução internet

Flordelis acredita que ainda poderá ser absolvidaFoto reprodução internet

Publicado 25/03/2025 12:44

Condenada pela morte do marido, a ex-deputada Flordelis garantiu um tratamento dentário especial dentro do presídio. A Justiça autorizou um dentista particular para realizar procedimentos como remoção de tártaro e confecção de prótese.



Ao todo, serão oito sessões dentro da unidade prisional, um privilégio raro para detentos. A decisão já está dando o que falar nos bastidores. Afinal, tratamento VIP para poucos, né?



Segundo fontes da coluna, a decisão tem gerado polêmica criado um mal-estar entre as presas do Complexo de Gericinó em Bangu, zona oeste do Rio. Afinal, poucos detentos conseguem esse tipo de privilégio.

Relembre o caso

A ex-deputada federal e cantora gospel Flordelis dos Santos de Souza foi condenada a 50 anos e 28 dias de prisão pelo assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, ocorrido em junho de 2019, em Niterói (RJ). O crime, que inicialmente foi tratado como latrocínio, revelou-se um homicídio premeditado após investigações apontarem o envolvimento da ex-parlamentar e de alguns de seus filhos. Anderson foi morto com mais de 30 tiros na garagem de casa, após retornar de um passeio com Flordelis.



As investigações mostraram que o assassinato foi motivado por disputas de poder dentro da família e questões financeiras, uma vez que Anderson controlava o dinheiro do grupo. Além disso, a polícia descobriu que tentativas anteriores de envenenamento falharam antes da execução do crime a tiros. Flordelis foi presa em 2021, após perder o mandato parlamentar, e condenada em novembro de 2022 por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada.