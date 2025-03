A parlamentar palestrou no evento promovido pela universidade - Reprodução/Instagram

Publicado 25/03/2025 14:19 | Atualizado 25/03/2025 14:21

A deputada federal Erika Hilton compareceu à Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) na tarde da última segunda-feira (24) para participar do evento Virada TransCultural, que tem como objetivo debater as vivências dos membros da comunidade LGBTQIA+. A parlamentar estava acompanhada por alguns seguranças, o que chamou a atenção de opositores nas redes sociais.



Em um dos registros que circulam na internet, Erika Hilton aparece tirando uma foto com um estudante, que não conseguiu se aproximar muito dela porque foi contido pela equipe de segurança que a acompanhava. Na imagem, cerca de 11 profissionais aparecem realizando o trabalho de escolta.



Após o registro viralizar, internautas rapidamente começaram a fazer comentários irônicos sobre a situação. "Uai! Por quê? Lá é tudo povo dela", zombou um usuário, fazendo referência a outros alunos transsexuais. "Nossa! 11? Tá de brincadeira", questionou um seguidor. "Como é bom esbanjar dinheiro público", criticou outro internauta.



A Virada TransCultural é um evento dedicado a discutir a valorização das experiências de pessoas transsexuais, além de promover a inclusão dessa população no ambiente acadêmico. Durante sua participação, a deputada Erika Hilton trouxe reflexões sobre o contexto político do Brasil, os desafios enfrentados pela comunidade trans e as possibilidades de transformação para uma sociedade mais inclusiva.