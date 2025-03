Eles se conhecem há cerca de oito anos - Reprodução/Instagram

Eles se conhecem há cerca de oito anosReprodução/Instagram

Publicado 25/03/2025 12:42

O ex-BBB Matteus Amaral terminou o noivado com Isabelle Nogueira em fevereiro deste ano e já está vivendo um novo affair. A felizarda da vez é a estudante de medicina Anna Julia Ferreira e, no último fim de semana, eles foram flagrados em um momento íntimo e romântico. O registro foi feito na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, em um passeio com amigos e familiares.

Embora prefiram manter a relação fora das redes sociais, fotos e vídeos em que aparecem juntos foram compartilhados por amigos e rapidamente se espalharam pelas páginas de notícias. Em alguns desses registros, Matteus é visto recebendo um pedaço de comida na boca, em um momento de intimidade. O casal ainda foi visto pescando juntos e também participando da comemoração do aniversário de um familiar.



Matteus e Anna Júlia se conhecem há oito anos e decidiram tentar o romance no início deste mês, após o término do noivado dele com Isabelle Nogueira, ex-participante do BBB. Recentemente, ele fez um pronunciamento confirmando que está se aproximando mais de Anna Júlia. “A minha vida seguiu, estou trilhando meu caminho. Não me privo de conhecer outras pessoas. A Anna Júlia é uma pessoa maravilhosa, a gente está se conhecendo, uma pessoa incrível. A gente não firmou relacionamento, nem nada”, revelou.

Depois que os registros se espalharam na web, alguns internautas criticaram o ex-BBB por ter seguido em frente tão rápido. "Ele se apaixona na velocidade que se desapaixona", observou uma pessoa. "Esse pessoal tem mto amor pra dar mesmo", debochou um usuário do Instagram. "Eu entendo que ele tá solteiro e realmente tem total direito de seguir em frente. Mas assumir o compromisso de um novo relacionamento em menos de 2 meses? Me parece um tapa buraco, infelizmente…", apontou uma pessoa.

fotogaleria

fotogaleria