Patrocinadora do BBB25 se pronunciou após ser acusada de racismo ao associar Aline a suor e mau odor Foto: Reprodução/TV Globo

Publicado 25/03/2025 23:28 | Atualizado 26/03/2025 00:25

Recentemente, uma publicação da marca "Rexona", uma das patrocinadoras do reality show BBB25, da TV Globo, gerou revolta entre os internautas nas redes sociais. O motivo foi um post publicado pela marca no X – antigo Twitter –, que associava a sister Aline Patriarca ao suor e ao mau odor, repercutindo e gerando inúmeras críticas e acusações de racismo.

No entanto, após a repercussão negativa, a marca patrocinadora do reality show se pronunciou por meio das redes sociais, pedindo desculpas à participante da casa mais vigiada do país. Após a publicação no X, que foi ao ar na última terça-feira (18), a marca reforçou seu compromisso com a agenda antirracista. Em nota, a patrocinadora se desculpou. "Nós erramos! E acabamos de apagar o post publicado no dia 18/03", iniciou a marca Rexona.

"Pedimos desculpas pela publicação e reforçamos o compromisso inegociável com a agenda antirracista", destacou a empresa de produtos de higiene pessoal. O pronunciamento que ocorreu nesta terça-feira (25) ressaltou o compromisso da empresa em revisitar processos internos de melhorias. Na publicação polêmica, a marca fez uma montagem com a foto de Aline segurando um desodorante nas mãos. Na legenda da imagem, a empresa escreveu: "A Aline sabe que pode contar com a proteção que muda tudo de Rexona Clinical. Por isso, ela tá pronta pra enfrentar todas as tensões sem suor e mau odor!"

Por fim, a patrocinadora do BBB25 ressaltou que será feito uma transformação interna na empresa. "Estamos em uma contínua caminhada de aprendizagem, ouvindo a sociedade e sendo apoiados por consultorias especializadas, para promover uma transformação significativa nas nossas práticas internas. Isso significa revisitar os processos da marca, da criação à produção e veiculação de conteúdo. Mesmo!"