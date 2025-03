O casal terminou o relacionamento em fevereiro deste - Reprodução/Instagram

O casal terminou o relacionamento em fevereiro desteReprodução/Instagram

Publicado 25/03/2025 13:40 | Atualizado 25/03/2025 22:25

Na última segunda-feira (24), amigos da cantora Preta Gil se reuniram para visitá-la após sua alta hospitalar. No entanto, entre as personalidades presentes, quem acabou chamando a atenção foram as atrizes Bruna Marquezine e Fe Paes Leme. Em um vídeo gravado por Ivete Sangalo, a mãe de Pilar fez uma brincadeira com uma polêmica envolvendo a colega de profissão e a família do ex-namorado, o também ator João Guilherme.



Na gravação, Ivete Sangalo mostrava os convidados da noite. Além das atrizes e da homenageada, Preta Gil, também estavam presentes o produtor Léo Fuchs e os influenciadores Dudu Barros e Jude Paula. A intérprete do hit "Macetando" apresentava os amigos um a um, mas, ao direcionar a câmera para Bruna Marquezine, Fe Paes Leme pulou na frente da colega para escondê-la.



"Aqui temos essa moça...", começou Ivete, mas foi interrompida. "Não! Ela não! Ela não! Ela não aparece", brincou Fe Paes Leme, arrancando risadas de Bruna Marquezine. "Ela sim! Deixe ela aparecer no vídeo. Linda!", insistiu Ivete.



O relacionamento de Bruna Marquezine e João Guilherme parecia ir bem até o início de fevereiro deste ano, quando o ator celebrou seu aniversário na fazenda do pai, o cantor Leonardo, cercado por amigos. Durante a festa, alguns internautas notaram a ausência da artista em fotos e vídeos ao lado da família do namorado, o que gerou especulações. Usuários do Instagram e até alguns jornalistas passaram a apontar Bruna como uma pessoa “soberba” e a acusá-la de evitar qualquer proximidade com os parentes de João Guilherme, alimentando rumores sobre um possível desentendimento entre eles.