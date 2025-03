A Justiça pediu à Rede Globo que bloqueie os valores a serem pagos à Gracyanne - Reprodução/TV Globo

A Justiça pediu à Rede Globo que bloqueie os valores a serem pagos à GracyanneReprodução/TV Globo

Publicado 25/03/2025 11:30

A Justiça de São Paulo decidiu que o pagamento e possíveis prêmios de Gracyanne Barbosa pelo BBB 25 sejam penhorados, devido a uma dívida de aproximadamente R$ 757,5 mil. A ordem foi emitida na última terça-feira (17), justamente no dia da eliminação da modelo do reality show da Globo. A dívida está relacionada a um contrato de aluguel de um imóvel localizado no Planalto Paulista, zona sul de São Paulo.



O imóvel de 498 metros quadrados foi alugado em 2017 pela empresa Central de Shows e Eventos, que representava o cantor Belo, ex-marido de Gracyanne. Os pagamentos foram suspensos em dezembro de 2018, e em 2019, a Justiça determinou o despejo do casal. O proprietário afirmou que a propriedade foi danificada pelos ocupantes.



“Além disso, arrombaram o cofre e levaram móveis que guarneciam o imóvel”, relataram os advogados do proprietário. Um laudo judicial indicou que o imóvel foi comprometido devido à falta de manutenção e ao uso inadequado. A dívida inclui aluguéis atrasados, IPTU, contas de consumo, multa contratual, juros e danos materiais.



Na época do despejo, os representantes de Gracyanne e Belo divulgaram uma nota afirmando que “não assinaram o contrato de locação.” Segundo eles, o imóvel foi cedido como uma cortesia pelo empresário de Belo devido à parceria profissional, e a responsabilidade pelos custos seria de quem assinou o contrato. A informação foi compartilhada pela coluna de Rogério Gentile, no UOL.

O processo foi finalizado, o que significa que não há mais possibilidade de apelação. Nenhuma defesa foi apresentada por Belo e Gracyanne, e agora eles podem apenas questionar os valores atualizados da condenação. A Central de Shows e Eventos, por sua vez, defendeu que, apesar de ter assinado o contrato, os responsáveis pelos débitos eram os dois artistas, pois eram eles que ocupavam o imóvel.



Dado que a dívida ainda não foi quitada, a Justiça decidiu bloquear os pagamentos que a Globo deve à modelo. "Oficie-se à Rede Globo para que, em caso de existência dos valores, promova o bloqueio de saque, até o limite do valor desta execução (R$ 757.526,30)", determinou a decisão.