Leniel Borel, pai do menino Henry, anuncia gravidez da mulher: Um novo começo - Reprodução

Publicado 22/04/2024 15:46 | Atualizado 22/04/2024 17:15

Rio - Nasceu nesta segunda-feira (22), Valentina, filha de Leniel Borel, pai do menino Henry, que morreu aos 4 anos, em 2021, após sofrer agressões do padrasto. Em seu Instagram, o engenheiro celebrou a chegada da pequena, fruto de seu relacionamento com Laryssa Borel.

"Estamos aqui, daqui a pouquinho a Valentina está vindo. Vocês que acompanham a gente, nossa filhinha, nossa princesa, está chegando", avisou. Em seguida, ele mandou um recado para a pequena. "Filha, vem com saúde. Você vai ser muito amada", afirmou ao publicar o vídeo ao lado da mulher na maternidade antes de dar à luz.

Laryssa também não escondeu a emoção. "Muito ansiosa. Muito feliz. Muito grata a Deus por estar nos dando essa oportunidade. Obrigada pelo apoio de todo mundo. A gente está muito feliz. Um momento muito especial e único nas nossas vidas.

Na legenda da publicação, Leniel ressaltou: "Vem Valentina, um novo começo… Obrigado meu Deus!". O engenheiro tem transformado a dor em luta e criou a A Associação Henry Borel , uma ONG que visa a garantia dos Direito Humanos de crianças e adolescentes.

Relembre o caso

Henry Borel tinha 4 anos e morreu na madrugada do dia 8 de março de 2021, após dar entrada na emergência do Hospital Barra D'Or, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. As investigações e os laudos da Polícia Civil apontaram que a criança morreu em decorrência de agressões e torturas.

O padrasto, Dr. Jairinho, e a mãe do menino, Monique Medeiros, foram indiciados pelo crime. O casal responde pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, tortura e coação de testemunhas. Para a polícia, a mãe de Henry Borel era conivente com as agressões do namorado contra o filho.