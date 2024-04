Fachada da lotérica onde saiu o prêmio único da Mega de mais de R$ 100 milhões - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 22/04/2024 15:07 | Atualizado 22/04/2024 16:17

Rio - O movimento para fazer a fezinha ficou um pouco maior, nesta segunda-feira (22), véspera de feriado de São Jorge, na lotérica Centro da Sorte, no Centro do Rio, depois que uma aposta feita no local levou sozinha o prêmio de R$ 102 milhões da Mega-Sena no sorteio deste sábado. O jogo premiado foi o mais simples de todos, com apenas seis dezenas, e que garante apenas uma chance em mais de 50 milhões de tentativas.