Caso está em andamento pela 37ª DP (Ilha do Governador) Divulgação / Polícia Civil

Publicado 22/04/2024 15:11

Rio - Pai e filha foram esfaqueados, na manhã desta segunda-feira (22), durante uma tentativa de assalto ao apartamento da família, na Rua Amâncio Pereira, no Jardim Guanabara na Ilha do Governador, Zona Norte. Marina Barros da Silva foi ameaçada pelo criminoso e o pai, Luiz Eduardo da Silva, foi esfaqueado.



De acordo com a Polícia Civil, Marina foi amarrada e obrigada a desbloquear o celular e o computador. Ela avisou ao homem que morava com outras pessoas e fez contato com o pai por telefone.

Ela foi ferida no braço pelo bandido durante a ação. O pai, ao tentar defendê-la, foi esfaqueado com gravidade. Ele foi socorrido pelos Bombeiros e encaminhado para o Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador. Seu estado de saúde é considerado grave.

O caso foi registrado na 37ª DP (Ilha do Governador).