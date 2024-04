Corpo de mulher é encontrado queimado na Rua Sargento Honório Leite, no bairro Parque São Vicente - Reprodução/Google Maps

Publicado 20/04/2024 18:09

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher que teve o corpo queimado e abandonado na Rua Sargento Honório Leite, no bairro Parque São Vicente, em Belford Roxo. De acordo com a Polícia Militar, o cadáver foi localizado por policiais do 39º BPM (Belford Roxo), que acionaram a Polícia Civil para a realização da perícia.



O corpo foi removido por uma equipe da Defesa Civil e levado para o Instituto Médico Legal (IML), a fim de ser identificado.

A ocorrência foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo), que investiga o caso.