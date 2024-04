Acidente entre moto e articulado do BRT aconteceu na Rua Felipe Cardoso, na altura da Avenida Isabel, em Santa Cruz - Reprodução / COR

Acidente entre moto e articulado do BRT aconteceu na Rua Felipe Cardoso, na altura da Avenida Isabel, em Santa CruzReprodução / COR

Publicado 20/04/2024 17:03

Rio - Um motociclista colidiu com um articulado do BRT, na tarde deste sábado (20), após fazer uma conversão proibida, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. O acidente aconteceu na Rua Felipe Cardoso, 475, na altura da Avenida Isabel. Segundo o Centro de Operações Rio, o trânsito não apresenta retenções.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às 13h por uma colisão entre ônibus e moto em Santa Cruz. Dois homens, Pedro Wichan, de 38 anos, e Paulo Antunes, de 58, foram encaminhados ao Hospital Municipal Pedro II.

A Mobi-Rio, empresa responsável pelo BRT, informou que os homens, o motociclista e um passageiro, sofreram ferimentos leves. A nota, enviada pela concessionária, afirma que a moto "fez uma conversão proibida e causou um acidente com um articulado da linha 10 (Santa Cruz x Alvorada)".