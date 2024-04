Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) - Cleber Mendes / Agência O Dia

Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG)Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 20/04/2024 14:34 | Atualizado 20/04/2024 14:46

Rio - Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) prenderam, na noite desta sexta-feira (20), em um shopping de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, Leonardo de Figueiredo Carreiras Silva, conhecido como LD, um dos suspeitos de cometer assaltos em série na cidade de Maricá. Uma das ações terminou com uma vítima morta. Por isso, ele vai responder por latrocínio - roubo seguido de morte.As investigações dão conta de que os crimes ocorreram em uma mesma noite de fevereiro, num intervalo de segundos. Imagens de segurança obtidas pelo RJ1 mostram que LD e um comparsa usam uma moto para assaltar as vítimas.No vídeo, é possível ver que eles abordam um casal que estava sentado na calçada. Enquanto o piloto rouba os pertences deste casal, o parceiro corre em direção a rua e aponta a arma para dois irmãos que passavam de moto. O motociclista tentou fugir, mas o rapaz na garupa, identificado como José Corrêa, foi baleado nas costas e não resistiu . Não é possível saber qual dos bandidos efetuou o disparo.Em entrevista ao RJ1, o delegado Willians Batista, titular da DHNSG, afirmou que a dupla flagrada pelas câmeras já vinha sendo monitorada pela Polícia Civil. Os dois, segundo as investigações, integram um grupo de criminosos que também é acusado de vender celulares roubados. Outros dois membros do bando foram presos por receptação qualificada."O Leonardo já vinha sendo monitorado pela nossa equipe. Assim que o mandado de prisão saiu, nós obtivemos a informação de que ele estaria nos arredores de um shopping no Centro de São Gonçalo. Começamos a montar uma operação para prendê-lo. Ele foi ouvido na manhã de hoje (20) e confessou ser o condutor da motocicleta que agiu naqueles roubos.Ainda de acordo com a polícia, Leonardo também integra o tráfico de drogas na região do Jardim Miriambi.