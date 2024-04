Réplica de pistola utilizada nos assaltos foi apreendida - Reprodução / @pmerj

Publicado 20/04/2024 13:34

Rio - Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) após ser detido pelas duas vítimas, as quais ele havia tentado roubar celulares e relógios. O caso ocorreu na manhã deste sábado (20), no Cachambi, Zona Norte do Rio. Segundo a corporação, um outro suspeito de envolvimento no crime conseguiu fugir.

Ainda de acordo com a PM, a dupla usava uma moto roubada e uma réplica de pistola para cometer assaltos na Rua Cristóvão Colombo.

O criminoso, que não teve a identidade revelada, foi encaminhado à 25ª DP (Engenho Novo), assim como a moto e a réplica da pistola apreendidas na ação.

De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), o município do Rio registrou 2.127 casos de roubos a celulares somente nos dois primeiros meses do ano. Número que aumentou 38% em relação ao mesmo período de 2023, quando foram notificados 1.540 casos.