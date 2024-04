PM é flagrado andando em moto da corporação sem placa - Reprodução/Twitter

Publicado 20/04/2024 14:42

Rio - Um vídeo onde um PM aparece andando com moto da corporação sem placa viralizou nas redes sociais, nesta sexta-feira (19). Nas imagens, é possível ver o agente circulando com a motocicleta caracterizada, mas sem a identificação, por ruas de Curicica, na Zona Oeste.

Os autores da filmagem chegam a brincar sobre a situação: "Olha, seu polícia está sem placa", diz um deles. Em outro momento, eles comentam: "O bagulho é proibido andar sem placa e ele está sem placa".

GRAVE: Policial Militar é flagrado pilotando uma moto sem placa pelas ruas do Rio e vídeo viraliza nas redes sociais. pic.twitter.com/MhhWHuOQlj — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) April 19, 2024

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o artigo 230 inciso IV define como infração gravíssima circular com veículo sem placas de identificação. O ato é punido com multa e até apreensão de veículo. A medida vale para todos os carros e motocicletas, independente de ser particular ou oficial.

Além da falta da placa, o PM também aparece pilotando a moto com a viseira levantada, o que também é considerado infração média pelo artigo 244 inciso X do CTB. A ação também prevê multa e apreensão do veículo. O uso só é dispensado caso o motociclista esteja com óculos de proteção ou parado em sinais.

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou que o comando do 18° BPM (Jacarepaguá) providencia uma nova placa para a motocicleta e que a mesma foi recolhida para o interior do batalhão. A corporação não esclareceu, contudo, se a conduta do agente será passível de alguma sanção.