Quase 70 kg de pasta base de cocaína estavam escondidos em carro abordado no Arco Metropolitano - Divulgação / PRF

Publicado 20/04/2024 14:05 | Atualizado 20/04/2024 15:39

Rio - Um homem foi preso após ser flagrado transportando quase 70kg de pasta base de cocaína, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Nesta sexta-feira (19), agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordaram um carro no Arco Metropolitano (BR-493) e descobriram a droga escondida.

Equipe do Núcleo de Operações Especiais (NOE-RJ) fazia o patrulhamento no Arco Metropolitano, na altura de Nova Iguaçu, quando um carro fez uma manobra brusca depois da aproximação da viatura. Os agentes abordaram o veículo e notaram um nervosismo excessivo do motorista, principalmente quando foram abrir automóvel.

Durante a revista, a equipe da PRF verificou que o banco traseiro do carro estava colado, havendo algum mecanismo que o impedia ser rebatido. Após abrir o local, foi achado um compartimento escondido com 66 tabletes de pasta base de cocaína, totalizando 67,5kg do entorpecente. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal.