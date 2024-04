Thiago oferece o serviço de passar pela fiscalização para motoristas parados em blitz - Divulgação

Thiago oferece o serviço de passar pela fiscalização para motoristas parados em blitzDivulgação

Publicado 20/04/2024 12:11 | Atualizado 20/04/2024 12:28

Rio - O motorista Thiago Almeida Bianchi de Matos, preso por ajudar o jogador do Vasco Paulo Lucas Santos de Paula , conhecido como Paulinho, a fugir de uma blitz da Lei Seca montada na Barra da Tijuca, Zona Oeste, já dirigiu para 815 condutores multados. Apesar disso, após o flagrante, ele pagou multa e foi liberado.Segundo agentes da Lei Seca, "motoristas profissionais" como Thiago são conhecidos como "fada", que cobram para passar por fiscalizações. Na ocasião, Paulinho foi flagrado por um drone da operação pagando o condutor e assumindo o volante após eles se afastarem cerca de 500 metros da blitz. O jogador estava sem carteira de habilitação.Os dois foram encaminhados a 16ª DP (Barra da Tijuca). Paulinho foi multado duas vezes e o motorista foi preso em flagrante pelo crime de "entregar veículo a quem não pode dirigir", mas foi liberado em seguida.As ações da Lei Seca passaram a ser realizadas com ajudas de drones justamente devido à constante prática dos "fadas". Nos últimos meses, inclusive, tem sido realizado um grande levantamento sobre a atuação de motoristas que são usados como condutores por aqueles flagrados dirigindo sob o efeito do álcool."A operação vem nos últimos anos aperfeiçoando o seu trabalho de fiscalização. Com o objetivo de impedir que motoristas burlem os postos de fiscalização, a Lei Seca tem atuado com o auxílio de drones para flagrar motoristas que tentam escapar da fiscalização, seja por caminhos alternativos ou usando falsos condutores profissionais", informou o governo, em nota.O executivo também iniciou licitação para a compra de drones com alto poder de alcance e objetivo é que todos os pontos de fiscalização passem a atuar com mais um equipamento tecnológico para ampliar a capacidade de fiscalização."A Lei Seca também esclarece que dos motoristas pegos no bafômetro, e que sejam surpreendidos dirigindo logo em seguida, serão autuados novamente. No caso dos recondutores serem flagrados passando o veículo a um motorista pego por dirigir sob o efeito do álcool, ele também é multado e autuado em flagrante no Artigo 310", finalizou.