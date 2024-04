Paulinho pagou o motorista e logo depois assumiu a direção do veículo - Reprodução

Paulinho pagou o motorista e logo depois assumiu a direção do veículoReprodução

Publicado 20/04/2024 08:45 | Atualizado 20/04/2024 11:44

Rio - O jogador do Vasco Paulo Lucas Santos de Paula, conhecido como Paulinho, foi flagrado por drones da Operação Lei Seca, no último fim de semana, tentando enganar os agentes para fugir de uma blitz montada na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, por dirigir sem habilitação. As imagens foram divulgadas nesta sexta-feira (19).



Jogador do Vasco é flagrado por drone da Lei Seca após tentar fugir de Blitz por dirigir sem carteira. As imagens mostraram Paulinho pagando um motorista após passar pelo posto de fiscalização. Em seguida, ele volta a assumir a direção do veículo.#LeisSeca #Vasco #ODia pic.twitter.com/CtwXwXgivn — Jornal O Dia (@jornalodia) April 20, 2024

Paulinho foi multado duas vezes por tentar utilizar o serviço de um ‘motorista profissional’ que costuma atravessar fiscalizações para condutores irregulares. Essa prática tem sido frequente em ações da Lei Seca. O motorista contratado já estava sendo monitorado.



Nas imagens obtidas pelo drone, o jogador aparece sendo abordado pelos agentes durante a fiscalização. No local, ele foi informado de que outro condutor habilitado deveria retirar o veículo. Neste momento, o motorista Thiago Almeida Bianchi De Mattos se aproxima e oferece seus serviços.



Segundo os agentes, Thiago é um tipo de motorista profissional, conhecido como ‘fada’, que são pessoas que ficam no entorno das blitz e cobram para levar o carro de pessoas impedidas de dirigir.



Ainda pelas filmagens, é possível ver o motorista assumindo a direção do carro do jogador. No entanto, os dois param a menos de 500 metros do local da operação e desembarcam, momento em que Paulinho paga o condutor e assume o volante novamente.



No entanto, mais à frente ele foi parado pelos agentes da Lei Seca, que monitoravam toda a ação. Em seguida, os dois foram levados para a 16ªDP (Barra da Tijuca). O jogador foi multado duas vezes, e o motorista foi preso em flagrante por "entregar veículo a quem não pode dirigir".

Procurado, o clube informou que até o momento não se pronunciará sobre o assunto. Paulinho está longe dos campos após romper um ligamento no joelho direito no início do Carioca, jogo contra o Bangu. Ainda não há previsão de quando ele deve voltar a jogar.