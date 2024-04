A maternidade também irá oferecer acompanhamento durante a gestação para as grávidas da comunidade - Divulgação

Publicado 20/04/2024 13:06

A estrutura da unidade foi projetada com base em estudos técnicos Divulgação

Rio - A Prefeitura do Rio inaugurou, neste sábado (20), a Maternidade da Rocinha, no prédio do Centro Municipal de Cidadania Rinaldo de Lamare, na Avenida Niemeyer 776. A nova unidade é dedicada a partos de baixa complexidade, com expectativa de atender a 40 procedimentos por mês. A maternidade também irá oferecer acompanhamento durante a gestação para as grávidas da comunidade.A nova maternidade foi equipada com um centro cirúrgico, uma sala de recuperação pós-anestésica, uma sala de pré-parto, parto e puerpério (PPP), sala de observação clínica e quatro leitos obstétricos. As instalações estão distribuídas pelo primeiro e pelo oitavo andares, onde haverá dois elevadores fazendo o transporte das pacientes pelo prédio."É bom a gente ver esse sentimento de pertencimento na cidade. O povo da Rocinha tem o direito de nascer na Rocinha", disse o prefeito Eduardo Paes durante a cerimônia de inauguração onde, ao lado do subsecretário executivo de Saúde Rodrigo Prado, destacou a importância de ter uma maternidade para atender a comunidade.De acordo com a Prefeitura do Rio, a estrutura da unidade foi projetada com base em estudos técnicos sobre as particularidades assistenciais e demográficas da região, como faixa etária, taxa de nascidos vivos e oferta e demanda dos serviços de saúde locais.Segundo o superintendente de Maternidades da Prefeitura do Rio, Márcio Ferreira, se for necessário, casos mais complexos serão transferidos para a maternidade do Hospital Municipal Miguel Couto, a quatro quilômetros de distância da unidade."Só no ano passado nasceram 480 bebês nessa região. A Rocinha já tinha a maternidade do Hospital Miguel Couto como referência. Com o nascimento dessa nova unidade, com todas as tecnologias de cuidado desde o acolhimento, as mulheres ganham um novo ponto para todo o ciclo gravídico e puerperal, com direito a um acompanhamento, do acolhimento ao nascimento", disse Márcio Ferreira.A Maternidade da Rocinha também conta com uma sala de visitação do Programa Cegonha Carioca, onde as gestantes poderão receber informações sobre a hora do parto e conhecer a unidade onde darão à luz. Essa visita é um dos serviços disponibilizados pelo programa, que também realiza ações de orientação e distribui o enxoval cegonha.