Três pistolas foram apreendidas - Reprodução

Três pistolas foram apreendidasReprodução

Publicado 20/04/2024 17:07

Três criminosos foram baleados em confronto com policiais militares do 18º BPM (Jacarepaguá) neste sábado (20), no Morro dos Teixeiras, em Taquara, na região de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. Não foi informado o estado de saúde dos suspeitos.

De acordo com a corporação, um fuzil e três pistolas foram apreendidos até o momento. A operação segue em andamento na comunidade.