Publicado 20/04/2024 18:35 | Atualizado 20/04/2024 19:24

Rio - Uma carreta que transportava bobinas de vergalhão tombou no km 229 da BR-116 (Via Dutra), na altura de Piraí, pista sentido Rio de Janeiro, no meio da Serra das Araras. O motorista, não identificado, teve ferimentos leves.

O tráfego foi totalmente bloqueado às 15h47 deste sábado (20). Às 16h36, a faixa da direita foi liberada. O trânsito já tem fila de sete quilômetros na região. A concessionária RioSP, que administra o trecho, não tem previsão para liberar a pista.