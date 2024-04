Nikolas Ferreira levanta mensagem de agradecimento a Elon Musk durante ato pró-Bolsonaro neste domingo (21) - Reprodução

Nikolas Ferreira levanta mensagem de agradecimento a Elon Musk durante ato pró-Bolsonaro neste domingo (21)Reprodução

Publicado 21/04/2024 12:55 | Atualizado 21/04/2024 12:56

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) disse que o Brasil precisa de "mais testosterona" e negou a necessidade de mais projetos de lei e emenda. Num discurso de pouco mais de cinco minutos, Nikolas fez ataques ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e elogiou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o pastor Silas Malafaia.

Meu recado ao Brasil e ao mundo.



My message to Brazil and the world pic.twitter.com/qmpZD7sSbA — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) April 21, 2024

"Este país não precisa de mais projetos de lei, este País não precisa mais de emenda. Este país precisa de homens com testosterona. É isso que esse País precisa. E eu tenho certeza que é o que esses dois homens (Bolsonaro e Silas) representam", disse, durante ato pró-Bolsonaro em Copabacana neste domingo , 21Nikolas debochou da baixa presença de petistas em atos pró-Lula, em comparação aos últimos atos. "Hoje o mundo está vendo quem é o verdadeiro líder do nosso país, Jair Messias Bolsonaro. É a primeira vez que temos um presidente da República que não consegue colocar o povo nas suas ruas", afirmou. Assim como seu colega deputado Gustavo Gayer (PL-GO), Nikolas agradeceu e pediu aplausos do público ao empresário sul-africano Elon Musk.O empresário dono da rede social X (ex-Twitter) lançou uma campanha de ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que motivou apoiadores de Bolsonaro às vésperas da manifestação."Aqui eu quero deixar um agradecimento a um homem estrangeiro, Elon Musk, por que ele está fazendo. Porque eu sei que isso aqui vai rodar o mundo e peço uma salva de palmas pela luta pela liberdade no nosso País", disse.Nikolas finalizou o discurso com uma mensagem de esperança para o público. "O presente pode ser deles, mas o futuro será nosso", disse.