Cininha de Paula e a filha sofrem acidente de carro na Linha VermelhaReprodução

Publicado 21/04/2024 15:43

Rio - Cininha de Paula utilizou as redes sociais para contar que ela e a filha, Maria Maya, sofreram um acidente neste sábado (19), na Linha Vermelha, no Rio de Janeiro. De acordo com a diretora, após desviar de um carro que estava parado na via, elas foram atingidas por outro veículo, causando um engavetamento. Apesar do susto, as duas estão bem.

"Agradeço estar bem. Eu e minha filha, Maria Maya, estávamos no carro e um carro a frente estava parado com o trânsito em movimento. Freei, desviei, mas o que estava atrás veio pra cima de mim na Linha Vermelha. Estrago. Como Deus é maior, graças a Ele foram só bens materiais, nada de grave. Só o peito ainda dói, uma dor de alma apertada. Obrigada senhor! Muito obrigada! Estamos todos bem! Um carro que parou de repente e fugiu. Eu não atingi ele, mas fui atingida! Obrigada, senhor! Obrigada a Deus que me permitiu sair desta com vida e bem. Minha filha machucou o braço com o cinto como se fosse uma queimadura", contou ao mostrar como os carros ficaram após o acidente.

Nos comentários da publicação, Cininha revelou como se sentiu. "Foi punk. Fiquei bem assustada! Acho que seria assaltada, não sei, mas estranho dois carros parados na Linha Vermelha", disse.

