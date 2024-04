Preso circulava com parte da placa tampada para evitar identificação em radares - Divulgação / PRF

Preso circulava com parte da placa tampada para evitar identificação em radares Divulgação / PRF

Publicado 25/04/2024 12:32 | Atualizado 25/04/2024 16:00

Rio - Um motociclista sem habilitação foi preso e teve o veículo apreendido na Rodovia Washington Luís (BR-040), na altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na madrugada desta quinta-feira (25). O homem foi parado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) quando circulava pela via, em alta velocidade e realizando manobras arriscadas, junto com um grupo de aproximadamente 20 pessoas.

De acordo com a PRF, os policiais realizaram a abordagem após observar que o homem estava deitado sob o banco da moto. O condutor informou aos policiais que voltava de um 'rolezinho', encontro marcado por um grupo, geralmente de jovens, para chamar a atenção nas ruas.

O preso informou ainda que os motociclistas vinham do evento conhecido como 'Rolezinho Sem Limites', no Maracanã, Zona Norte do Rio. O grupo se reúne todas as quartas durante a madrugada com o objetivo de realizar manobras e acelerar por diferentes vias que chamam de 'pistão do R100'.

Após a abordagem, os policiais verificaram que o condutor, que não teve a identidade revelada, não possuía habilitação e que parte da placa da moto que pilotava estava coberta com fita isolante, para que os radares não a identificassem.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Judiciária. Os outros condutores fugiram.