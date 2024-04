Roseana Murray, de 73 anos, teve alta no último dia 18 - Reprodução / Instagram

Publicado 25/04/2024 13:00 | Atualizado 25/04/2024 15:58

Rio - A escritora Roseana Murray, de 73 anos, usou o Instagram nesta quarta-feira (24) para compartilhar uma foto na qual aparece sentada em um banco no jardim do Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, onde recebeu tratamento após ser atacada por três pitbulls.Acompanhando a imagem, Roseana incluiu uma legenda que reflete sobre o significado do local: "Estou no jardim do hospital. Esse pedaço de jardim é cheio de significados: é o jardim que homenageia os doadores de órgãos. O hospital planta jasmins para homenagear as famílias. Vim para os curativos no centro cirúrgico e logo estarei em casa outra vez."A publicação atraiu mensagens de apoio, inclusive de famosos. O ator Paulo Betti desejou "Melhoras!!", enquanto a atriz Ellen Roche elogiou a resiliência da escritora: "Me encanto mais a cada dia com você! Obrigada por nos ensinar a ver o mundo com poesia através de sua força e do seu amor."