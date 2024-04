A ação foi conduzida por agentes da 14ª DP (Leblon) - Reprodução / Google Maps

A ação foi conduzida por agentes da 14ª DP (Leblon)Reprodução / Google Maps

Publicado 25/04/2024 15:13

Rio – Uma administradora de um restaurante foi presa em flagrante, acusada de tentativa de estelionato, nesta quarta-feira (24), no Leblon, na Zona Sul do Rio. A vítima, que é o dono do estabelecimento, desconfiou que a mulher estava aplicando um golpe e comunicou à delegacia. A ação foi conduzida por policiais civis da 14ª DP (Leblon).

Segundo as investigações, a presa falsificava boletos de pagamento que eram quitados pelo patrão da empresa. Ele achava que estava os depositando na conta de um de seus fornecedores, mas os valores eram creditados em uma conta de CNPJ ligado à funcionária.

Ela criou uma empresa fictícia, com CNPJ registrado, para enganar o dono do restaurante. A numeração do cadastro era utilizada como sendo de um dos fornecedores do estabelecimento, para que o desvio não fosse percebido por ele.

Os agentes foram ao estabelecimento na data do fechamento de pagamentos e deram voz de prisão à mulher. No local, ao ser interrogada, ela confirmou que já cometeu esse mesmo crime outras vezes.