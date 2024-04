Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 25/04/2024 11:54 | Atualizado 25/04/2024 11:55

Rio – A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, nesta quarta-feira (24), em segunda discussão, o projeto de lei que prevê a doação de veículos da administração pública parados nos depósitos do Estado para instituições que desenvolvam projetos destinados a pessoas em vulnerabilidade social. Agora, o texto segue para o governador Cláudio Castro, que tem 15 dias para sancioná-lo ou vetá-lo.

A proposta, de autoria do deputado Jair Bittencourt (PL), afirma que os automóveis devem estar nos depósitos há mais de 180 dias e ser devidamente cadastrados. A administração pública deverá realizar vistoria para avaliar os veículos, que serão doados somente após a emissão de um laudo que mostre que eles estão em condições de uso.

"Agradeço aos meus pares pela aprovação dessa proposta que poderá dar um nobre propósito a essa frota que, hoje, se encontra parada e sem utilidade. A doação desses veículos a instituições sociais ajudará centenas de projetos que mudam a vida de muitas famílias em todo o Estado", afirmou Jair Bittencourt.