Psicóloga Andreia Calçada - Divulgação

Psicóloga Andreia CalçadaDivulgação

Publicado 26/04/2024 00:00

Fui chamada pela escola do meu filho para confirmar algumas informações que ele relatou à professora. Estou preocupada porque, aos seis anos de idade, ele inventou uma história para justificar por que não entregou uma tarefa. Como devo agir diante dessa situação? (Monique Carvalho, Olaria).



Crianças mentem, às vezes, mesmo que tenham sido ensinadas pelos pais sobre a importância de não mentir, e as razões para que isso aconteça são diversas. Desde a ingenuidade própria da idade até o medo de enfrentar as consequências de seus atos.



Andreia Calçada, psicóloga clínica e jurídica, destaca a importância de ensinar as crianças a distinguir entre fantasia e realidade, além de compreender as consequências de suas ações. Ela ressalta que as mentiras podem surgir como mecanismos de defesa ou para evitar sentimentos desconfortáveis, como medo ou culpa. “É importante ensiná-las a distinguir a fantasia da realidade e a entender as consequências das ‘histórias inventadas’ na vida real. É importante perceber que essas mentiras em muitas ocasiões surgem como mecanismos de defesa ou para evitar lidar com sentimentos desconfortáveis, como o medo ou a culpa”, enfatiza.

O diálogo aberto e o apoio emocional são essenciais para orientar as crianças. Estabelecer limites desde cedo, ressaltando os valores éticos como honestidade, respeito e responsabilidade, ajudam a formar o comportamento infantil e contribuem para que cresçam éticos e responsáveis.

Lidar com mentiras infantis pode ser desafiador, mas é importante agir com compreensão e orientação, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.



Casos resolvidos pela equipe do Reclamar Adianta (WhatsApp:21 -99328-9328 - somente para mensagens: Ernestina da Costa (Águas do Rio), Janete da Silveira (Americanas.com), Mauro Beckman (Claro).