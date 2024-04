Foram 800 atendimentos apenas no primeiro depois de inaugurado - Gustavo Hiath

Publicado 26/04/2024 06:52

São João de Meriti – Mais de 800 meritienses foram acompanhados e atendidos por especialistas durante o primeiro mês de funcionamento do Polo de Oftalmologia de São João de Meriti. A expectativa da pasta era de 600 atendimentos mensais. Um mês após a abertura já são 33,3% a mais de pacientes acolhidos.

Mapeamento de retina, topografia corneana, paquimetria corneana, campimetria computadorizada, ecobiometria, ultrassonografia ocular, teste ortóptico, curva tensional diária, teste de lente de contato, microscopia especular, gonioscopia, capsulotomia posterior com YAG laser, iridotomia com YAG laser, angiografia fluoresceínica, retinografia, fotocoagulação com argon laser, potencial de acuidade macular e tomografia de coerência óptica são alguns dos exames oferecidos.



A técnica em Optometria Jéssica Santos falou sobre as consultas nesse primeiro mês: “Nós temos pacientes de 70, 80 anos que nunca realizaram exames de vista anteriormente. Às vezes, conseguimos até mesmo antecipar a consulta e isso evita ter fila de espera. Quanto aos exames: se for uma refração para uso dos óculos, o resultado sai na hora e para diagnósticos de catarata, glaucoma ou alguma outra patologia, o prazo é de até três dias. Isso tudo está sendo um grande avanço pra população da cidade”.



O motorista de aplicativo Carlos Alberto da Costa, de 70 anos, revelou que está muito orgulhoso do projeto, visto que já fez corridas para levar pacientes que buscavam a Oftalmologia em outro município: “Essa foi uma grande iniciativa, nós estávamos mesmo precisando disso em São João de Meriti. Estou saindo daqui muito satisfeito, porque muita gente se consultava em outros municípios. É muito bom agora ter essa qualidade de atendimento e profissionalismo aqui. Vou indicar para as pessoas do meu convívio”, disse ele.



O motorista de aplicativo Carlos Alberto fez o exame de refração Gustavo Hiath

Para solicitar uma consulta é necessário entrar em contato com o Whatsapp da Secretaria de Saúde no número: (21) 96452-4989, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O Polo de Oftalmologia funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Centro de Saúde Aníbal Viriato, Rua Pastor Joaquim Rosa, 26 – Jardim Meriti, São João de Meriti.