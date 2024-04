Jorge Cunha é agente de combate a endemias em São João de Meriti há 21 anos - Jeniffer Sarmento

Jorge Cunha é agente de combate a endemias em São João de Meriti há 21 anosJeniffer Sarmento

Publicado 16/04/2024 19:53

São João de Meriti - A Secretaria de Saúde de Meriti realizou a entrega dos novos materiais de trabalho dos agentes de combate a endemias com o tema: “Meriti contra a dengue”. Os equipamentos consistem em uma mochila para o deslocamento das ferramentas e insumos, além de uma camisa para identificação.

- A Secretaria de Saúde de Meriti realizou a entrega dos novosdos agentes de combate acom o tema: “Meriti contra a dengue”. Os equipamentos consistem em uma mochila para o deslocamento das ferramentas e insumos, além de uma camisa para identificação.

Cerca de 200 servidores receberam o kit. “Estamos prestes a atingir o grande pico da dengue, por isso estamos intensificando o nosso trabalho. O que fazemos ajuda a proteger a população das arboviroses como a dengue, a chikungunya e a zika”, disse o diretor de Vigilância Sanitária do município, Emilson Xexéu.



Da esquerda para a direita: Wanderley Menezes coordenador da Vigilância Ambiental de SJM, Emilson Xexéu diretor da Vigilância Sanitária e José Carlos Julião coordenador do combate ao mosquito da dengue no município Jeniffer Sarmento

De acordo com o Ministério da Saúde, o combate ao mosquito Aedes aegypti é a forma mais eficaz de prevenir as doenças disseminadas por ele. Em 2023, a Subsecretaria de Vigilância em Saúde da cidade realizou cerca de um milhão de visitas domiciliares para verificação e eliminação dos criadouros de larvas do mosquito. Esse ano, até o final de abril, a previsão é que cerca de 360 mil imóveis serão visitados.



Agente de Combate a Endemias há 32 anos em Meriti, Elizete Dias relatou o que, para ela, é fundamental: “O nosso trabalho é a visitação domiciliar, a orientação ao morador para que não deixe nenhum tipo de água parada acumulada, nenhum material no quintal que possa virar um criadouro, nada que possa acumular água. Quando necessário fazemos também o tratamento com larvecida”, disse ela. Jorge Cunha também atua na pasta há 21 anos, ele acredita que os novos utensílios irão ajudar na persuasão da equipe sobre as pessoas: “É muito importante a entrega desse material porque auxilia na credibilidade e no convencimento da população, que aceita melhor nossa visita quando estamos totalmente uniformizados”, afirmou ele.



Vacinação



A prefeitura também disponibiliza a vacinação contra a dengue para crianças de 10 a 14 anos, nas Unidades de Saúde da Família Vila São João e Vila Tiradentes e no Centro de Saúde Aníbal Viriato de Azevedo, de segunda a sexta, das 8h às 17h.