Publicado 09/04/2024 18:34 | Atualizado 09/04/2024 19:53

São João de Meriti – A 15º edição do Concurso Comida di Buteco conta com um participante de São João de Meriti, a Choperia Max Point. Ao todo, estão participando do concurso 18 bares da Baixada Fluminense.

O objetivo da ação é resgatar os botecos autênticos, aqueles que todo mundo tem no coração. Esse ano o tema para a criação do cardápio é livre e a Max Point lançou o prato Canjilóca.



“Este ano será a nossa primeira participação. Estamos nos dedicando muito e felizes com a visibilidade. Decoramos o bar e realizando tudo com muito carinho. Empreender não é uma tarefa fácil, têm dias de muita luta. Então a nossa maior expectativa pra esse concurso é ver o crescimento da loja, poder alcançar um maior público e saber que estamos no caminho certo com a criação do nosso cardápio.”



O divertido do concurso é que o jurado chega ao local sem se identificar e avalia o atendimento completo, ao todo são quatro categorias avaliadas: petisco, atendimento, higiene e a temperatura da bebida. O Max Point foi inaugurado em 2020 e fica localizado em Agostinho Porto, em São João de Meriti.