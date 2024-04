Reinauguração do Centro Especializado de Atendimento à Mulher em Meriti - Edgar Maciel

Reinauguração do Centro Especializado de Atendimento à Mulher em Meriti Edgar Maciel

Publicado 03/04/2024 22:52 | Atualizado 03/04/2024 23:16

São João de Meriti - A Prefeitura de São João de Meriti segue atuando no combate à violência contra a mulher e reinaugura, nesta quinta-feira (4), o Centro Especializado de Atendimento à Mulher. O local é um ponto estratégico da política municipal de enfrentamento a esse tipo de violência.

O espaço funciona desde 2017, e realiza, em média, 50 atendimentos por mês. Nele, as mulheres encontram atendimento especializado e multidisciplinar com assistentes sociais, psicólogas e advogadas.



As equipes trabalham em parceria com a DEAM, com a Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar e com a Guarda Municipal. Só em São João de Meriti foram registrados 479 ocorrências na Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) da cidade apenas no primeiro trimestre deste ano.



As mulheres que procuram o espaço encontram atendimento especializado e multidisciplinar Edgar Maciel

O CEAM foi totalmente revitalizado e ganhou uma sala para acolher as crianças enquanto a responsável passa pela triagem ou escuta. Além disso, no local são promovidas atividades como oficinas, ações e cursos para as usuárias com o objetivo de fortalecê-las.



O horário de funcionamento do Centro Especializado de Atendimento à Mulher é das 8h30 às 17h, de segunda a sexta-feira. O número de contato para envio de mensagens pelo WhatsApp é 2662-7626. Endereço: Rua Defensor Público Zilmar Pinaud, 122 - Vilar dos Teles.

Equipamento conta com assistentes sociais, psicólogas e advogadas Edgar Maciel