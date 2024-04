Entrega do Cartão Recomeçar em São João de Meriti - Reprodução/ PMSJM

Entrega do Cartão Recomeçar em São João de MeritiReprodução/ PMSJM

Publicado 01/04/2024 20:32

O benefício é uma ajuda financeira para as famílias atingidas pelas fortes chuvas de janeiro, que deve ser utilizada para a compra de materiais de construção, mobiliário e eletrodomésticos. O auxílio será concedido em uma parcela única de R$ 3 mil e deverá ser utilizado em até seis meses a partir da data de recebimento.



Em Meriti, o Cartão Recomeçar será entregue mediante a apresentação de originais e cópias do documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência.A listagem dos contemplados está neste link ( meriti.rj.gov.br ). Caso seu nome não esteja nesta listagem, favor aguardar novas informações.Serviço entrega Cartão Recomeçar em São João de MeritiData: 2 de abrilHorário: 16hEndereço: Escola Municipal Graça Grijó – Rua Paulo Soares do Nascimento, 305 - Vilar dos Teles.