Publicado 26/03/2024 13:42

São João de Meriti - A Campanha de Vacinação contra a Gripe começa nesta quarta-feira (27) em todos os postos de saúde de São João de Meriti, das 8h às 17h. Poderão receber o imunizante os grupos prioritários que foram definidos pelo Ministério da Saúde.

Inicialmente, poderão se vacinar os idosos de 60 anos ou mais, gestantes e puérperas, que são mulheres com até 45 dias após o parto, crianças a partir de 6 meses e menores de 6 anos de idade, povos indígenas e quilombolas, pessoas com deficiência, professores da educação, profissionais da segurança, salvamento e das forças armadas, profissionais da saúde, pessoas em situação de rua, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade, adolescentes e jovens sob medidas educativas, trabalhadores do transporte rodoviário, portuários e pessoas com doença crônica.



No ato da imunização não esqueça de levar seus documentos, cartão do SUS e a caderneta de vacinação, se houver.



A pasta destaca que não há impedimento em receber, no mesmo dia, a vacina contra a gripe juntamente com outras vacinas.



Onde encontrar a vacina da gripe em Meriti?



Todas as unidades de saúde da atenção básica e no Centro de Convivência da Melhor Idade (apenas para adultos).