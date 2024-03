É falsa a informação de que os cartões Recomeçar serão entregues no CRAS de Éden - Divulgação

Publicado 23/03/2024 18:16 | Atualizado 23/03/2024 19:18

São João de Meriti - A Prefeitura de São João de Meriti informou que é falsa a notícia de que os cartões Recomeçar já estão no município e serão entregues no CRAS de Éden. O benefício será pago pelo governo estadual, no valor de R$ 3 mil (parcela única), à população de baixa renda atingida por desastres naturais.

O governo municipal reforça que será informado nas redes sociais da prefeitura quando os cartões Recomeçar chegarem ao município e as pessoas poderão saber se foram aprovadas para receber o benefício no site da prefeitura.



Fake News



Não é de hoje que as fake news estão rolando às soltas em São João de Meriti. Isso porque uma milícia digital que está instalada na cidade vem tentando desestabilizar o atual governo. Um dos alvos do grupo, o deputado estadual Valdecy da Saúde teve sua imagem veiculado em uma montagem que simulava uma publicação no Jornal Extra.



A Polícia Civil já investiga a milícia digital que vem atuando em Meriti.