Publicado 22/03/2024 06:23

São João de Meriti – Devido a previsão de chuva forte a muito forte com ventos e raios na cidade, o prefeito Dr. João, seguindo a orientação do Governo do Estado, decretou ponto facultativo em São João de Meriti nesta sexta-feira (22).

Segundo dados do Climatempo, a grande frente fria que chega ao Rio de Janeiro traz nuvens carregadas com previsão de pancadas de chuva, com potencial para temporais. Entre a sexta-feira (22) e o sábado (23), a chuva será continua e terá períodos intensos, com taxas muito elevadas.



Em algumas áreas, sobretudo na Baixada Fluminense, o acumulado será de 300 a 500 mm.



A Prefeitura de São João de Meriti reforça que a Defesa Civil, a UPA de Jardim Íris, a Emergência Infantil do Sumaré, o SAMU e as Secretarias de Serviços Públicos e de Assistência Social estarão de prontidão para qualquer atendimento necessário.



Em situação de emergência acione a Defesa Civil municipal. Contato (21) 97416-6557 (apenas chamadas) – 0800-608-5968.