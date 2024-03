Campanha de vacinação antirrábica em Meriti - Divulgação/ PMSJM

Campanha de vacinação antirrábica em MeritiDivulgação/ PMSJM

Publicado 19/03/2024 22:11 | Atualizado 19/03/2024 22:12

São João de Meriti - A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Subsecretaria de Promoção e Bem-Estar Animal, realiza nova edição da Campanha de Vacinação Antirrábica na Praça Carioca, em Agostinho Porto. A imunização desta quarta-feira (20), será das 10h às 14h.

- A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Subsecretaria de Promoção e Bem-Estar Animal, realiza nova edição da Campanha dena Praça Carioca, em Agostinho Porto. A imunização desta quarta-feira (20), será das 10h às 14h.

A vacina da raiva deve ser aplicada anualmente no animal. A finalidade da ação destinada aos animais saudáveis com mais de 3 meses é criar uma barreira imunológica para que o vírus não chegue aos seres humanos.



A pasta orienta aos moradores que levem seu cãozinho com focinheira e evitem que crianças levem os animais sozinhos para a vacinação. Mesmo que o bichinho não tenha acesso à rua ou até mesmo contato com outros animais, manter as vacinas em dia é essencial.



Para mais informações entre em contato com o Zappet: 21 97678-6598.