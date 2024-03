Subsecretaria de Promoção e Bem-Estar Animal de São João de Meriti - Edgar Maciel

Publicado 18/03/2024 18:05

São João de Meriti - O Shopping Grande Rio promoveu mais uma edição de sua campanha especial de adoção de animais. Estiveram disponíveis para adoção cães e gatos, filhotes e adultos, a procura de um novo lar e uma nova família.

Para adotar um pet, os interessados tiveram de apresentar um documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência. Cães e gatos chegam a viver de 10 a 20 anos e precisam receber carinho e atenção por todo esse tempo, segundo a pasta. Todos os animais disponíveis para adoção já estavam vermifugados e desparasitados.



No espaço, os visitantes também puderam doar ração e medicamentos para ajudar nos cuidados dos animais que são resgatados pela subsecretaria.



O deputado estadual Valdecy da Saúde e o vereador Giovani Ratinho Junior marcaram presença no evento e ajudaram a dar um lar para os peludinhos. A ação acontece em parceria com a Subsecretaria de Promoção do Bem-Estar Animal de São João de Meriti.

Ao longo do ano são realizados projetos e ações voltadas para saúde e bem-estar dos pets. Os serviços oferecidos são vacinação antirrábica em casa e itinerante, agendamento para castração, cadastro para tratamento de esporotricose, averiguação de denúncias de maus-tratos e cadastro de voluntários para eventos.