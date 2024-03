Deputado federal Bebeto destinou mais de 80% de suas emendas impositivas para Meriti - Divulgação

Publicado 15/03/2024 15:26 | Atualizado 15/03/2024 15:37

São João de Meriti - Em compromisso com o bem-estar e o progresso do Estado, principalmente com a cidade de São João de Meriti, o deputado federal Bebeto anunciou a contribuição de R$ 28 milhões para uso ainda este ano em serviços da saúde, educação, entre outros importantes para o desenvolvimento da cidade. Apenas em seu primeiro mandato, mais de 80% de suas emendas parlamentares vieram para o formigueiro das américas.

Os investimentos serão direcionados para diversas frentes, entre elas a finalização das obras do Hospital Municipal com a instalação do centro atendimento oncológico e cardiológico, da Maternidade Municipal do Morrinho e do Hospital Infantil, da reforma da Sede da Prefeitura assim como o investimento em infraestrutura e obras estruturais na região.



Eleito Deputado Federal, após seis mandados consecutivos como vereador no município, Bebeto destacou os significativos investimentos que já foram utilizados em suas devidas áreas, em especial, o valor de R$ 7 milhões, direcionado para a área da saúde, os quais já foram integralmente aplicados e já recebido pela Prefeitura.



Histórico de recursos



Uma análise minuciosa do histórico de destinação de recursos para o município de São João de Meriti, realizada através do site da Câmara dos Deputados, constatou que o deputado já alcançou um feito notável. No primeiro ano de seu mandato, Bebeto superou todos os recordes anteriores estabelecidos por outros representantes, demonstrando um comprometimento sem igual com o desenvolvimento da cidade.



Para este ano, ainda está previsto a melhoria de dez quadras poliesportivas de grama sintética visando proporcionar maior conforto e segurança à população, além dos recursos para atender às necessidades do Complexo do Idoso, recentemente inaugurado, entre outras iniciativas de impacto positivo.