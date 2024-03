Águas do Rio instala válvula controladora de vazão em São João de Meriti - Divulgação

Publicado 15/03/2024 14:42

São João de Meriti - Uma válvula controladora de vazão foi instalada numa tubulação que abastece o bairro Jardim Metrópole, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A peça traz mais segurança para o sistema de abastecimento, pois permite o controle da pressão e do volume de água que passa por tubulações de grande porte.

A iniciativa, segundo a Águas do Rio, foi o primeiro passo para permitir que futuras operações no sistema sejam realizadas a distância, a partir do Centro de Operações Integradas (COI) da concessionária, que fica no Centro do Rio de Janeiro.



Com isso, a concessionária ganhará maior controle da quantidade de água que chega à região atendida, proporcionando um fornecimento mais estável à população.



“A válvula garantirá, além de controle a distância, a setorização do fornecimento de água. Ou seja, para futuros reparos, independente da ocorrência, poderemos isolar algumas áreas e reduzir o trecho que terá o abastecimento suspenso, impactando um número menor de pessoas”, explicou Felipe Vazquez, gerente operacional da companhia.



Atualmente, a Baixada Fluminense possui, de forma totalmente automatizada e operadas pelo COI, 20 equipamentos semelhantes. Para este ano, está prevista a instalação de 22 válvulas que acompanharão este mesmo modelo com operação remota.