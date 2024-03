Primeira dose da vacina para crianças de 10 e 14 anos está disponível em São João de Meriti - Jeniffer Sarmento

Publicado 11/03/2024 15:12

São João de Meriti – A Secretaria de Saúde de São João de Meriti ampliou a vacinação contra a dengue na cidade. A recomendação do Ministério da Saúde, para esse momento inicial da campanha, é de vacinar crianças de 10 e 14 anos de idade com a primeira dose. Em três meses será aplicada a segunda dose conforme a chegada dos imunizantes enviados pelo Governo Federal.

O atendimento ocorre no Centro de Saúde Aníbal Viriato e nas Unidades de Saúde da Família Vila Tiradentes e Vila São João, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



Para que a criança seja vacinada é necessário que ela esteja acompanhada do responsável e com os seguintes documentos: identidade com foto, CPF e caderneta de vacinação.



Neste ano, até a última atualização, 1.365 notificações de casos foram feitas em Meriti.



A secretária de Saúde Dra. Marcia Lucas acompanhou o trabalho deste primeiro dia e reforçou a importância da prevenção: “Nós recebemos as doses da vacina e em breve chegarão mais para contemplar as 14 mil crianças da cidade que têm a faixa etária determinada. Tragam seus filhos porque as vacinas salvam vidas. A dengue é uma doença perigosa, que mata. Também é preciso cuidar do nosso quintal, da nossa rua, da nossa comunidade. Verificar todos os dias se há possíveis focos de dengue e eliminá-los para que o mosquito não se prolifere”.