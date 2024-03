autoridades municipais e estaduais integraram uma partida beneficente no campo do Trio de Ouro - Edgar Maciel

Publicado 09/03/2024 20:14 | Atualizado 09/03/2024 22:05

São João de Meriti – Nesse sábado (9), a Prefeitura de São João de Meriti deu mais um passo para a retomada das políticas públicas e sociais no Trio de Ouro, em Vilar dos Teles. A ação social Prefeitura Presente levou diversos serviços gratuitos aos moradores do local. O evento marcou o retorno das atividades na tradicional arena que sempre abrigou diversos campeonatos que estavam suspensos por conta dos intensos conflitos no local.



Desde que a polícia militar ocupou o espaço, o campo e as ruas do bairro já receberam serviços de tapa buraco, limpeza, construção da guarita policial e a dragagem do canal local.



“Estamos entregando para a população o Campo do Trio de Ouro com muito carinho e respeito. Não só o campo de futebol, mas também todo o entorno, com asfaltamento, tapa buraco, entre outras melhorias, ou seja, estamos investindo nessa área. Agradeço ao deputado Federal Bebeto, ao deputado Estadual Valdecy e ao governador Cláudio Castro que ajudaram neste projeto”, disse o prefeito Dr. João.



A ação social Prefeitura Presente levou diversos serviços gratuitos aos moradores Edgar Maciel



Partida beneficente



No gramado da tradicional arena do Trio de Ouro, uma partida beneficente contou com a participação de autoridades municipais e estaduais, entre elas: o prefeito da cidade, Dr. João, vereadores do município, o vereador do Rio Felipe Michel, os deputados estaduais Valdecy da Saúde, Carlinho BNH, Dr. Deodalto, Felipe Ravis, Jari Oliveira, Val Ceasa, o senador Romário, o deputado federal Bebeto da Veggi e e o ex-jogador e secretário nacional de Esportes Athirson.



Da esquerda para a direita: secretário executivo de Governo Marcio Reis, deputado estadual Valdecy da Saúde, deputado federal Bebeto da Veggi, senador Romário, o prefeito Dr. João e o vereador e líder de governo na Câmara de Vereadores Rodrigo Pit Edgar Maciel



O deputado estadual Márcio Canela também marcou presença na ação, mas não participou da partida. O time Amigos da Alerj ganhou do time Amigos de Meriti, com placar de 6 x 2.



O morador Marcos Antônio, 52 anos, descreveu a alegria de ver o trabalho que está sendo feito no local em que mora: “Que maravilha ter o Trio de Ouro de volta. Isso aqui é do povo. Só temos que agradecer a Deus e às autoridades. Os moradores recebem com muita alegria. Isso aqui é um legado. Existe uma história neste lugar. Então, a gente vê isso hoje aqui, a população voltando ao campo e a assistir o futebol. Isso representa muito para nossas crianças”.



