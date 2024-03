Polo de Oftalmologia de São João de Meriti no Centro de Saúde Aníbal Viriato - Divulgação/ PMSJM

Polo de Oftalmologia de São João de Meriti no Centro de Saúde Aníbal ViriatoDivulgação/ PMSJM

Publicado 01/03/2024 10:09

São João de Meriti - A prefeitura de São João de Meriti inaugurou, nesta quinta-feira (29), um Polo de Oftalmologia no Centro de Saúde Aníbal Viriato, com equipamentos modernos para oferecer cuidados integrais aos olhos da população. O serviço inclui uma variedade de exames e procedimentos oftalmológicos.

- A prefeitura de São João de Meriti inaugurou, nesta quinta-feira (29), umno Centro de Saúde Aníbal Viriato, com equipamentos modernos para oferecer cuidados integrais aos olhos da população. O serviço inclui uma variedade de exames e procedimentos oftalmológicos.

A estimativa é que 600 pessoas sejam atendidas por mês nas três salas disponíveis no local. Entre os equipamentos modernos estão topógrafo, biômetro óptico, tomógrafo óptico, auto refrator, lensômetro, refretor de greens, lâmpada de fenda, ultrassom óptico e microscópio.



O prefeito de São João de Meriti, Dr. João, destacou a importância de ter uma administração diferenciada para mudar a história da cidade. “Saúde em primeiro lugar. Passamos a contar com um serviço de altíssimo nível, com os equipamentos mais modernos do mercado e com profissionais capacitados que vão atender com carinho e respeito à nossa população. É assim que estamos trabalhando, com uma administração diferenciada em todos os níveis e em todas as frentes para mudar a história de São João de Meriti”.



Dr. João, prefeito de São João de Meriti Divulgação

Serviços do Polo de Oftalmologia de Meriti



Mapeamento de retina, topografia corneana, paquimetria corneana, campimetria computadorizada, ecobiometria, ultrassonografia ocular, teste ortóptico, curva tensional diária, teste de lente de contato, microscopia especular, gonioscopia, capsulotomia posterior com YAG laser, iridotomia com YAG laser, angiografia fluoresceínica, retinografia, fotocoagulação com argon laser, potencial de acuidade macular e tomografia de coerência óptica.



As consultas poderão ser agendadas a partir do dia 4 de março por meio do Whatsapp no número: (21) 96452-4989, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O Centro de Saúde Aníbal Viriato fica localizado na Rua Pastor Joaquim Rosa, 26 – Jardim Meriti, São João de Meriti.

Polo de Oftalmologia de São João de Meriti no Centro de Saúde Aníbal Viriato Divulgação/ PMSJM