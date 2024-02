Material apreendido durante megaoperação na região do Complexo Trio de Ouro, em São João de Meriti - Divulgação/ PMERJ

São João de Meriti –A polícia militar realizou uma megaoperação na região do Complexo Trio de Ouro, em São João de Meriti, com o objetivo de devolver o direito de ir e vir e a segurança da população. Barricadas do tráfico de drogas foram removidas.

Durante ação dos agentes do 21º BPM (Meriti), quatro criminosos responsáveis pela guerra entre facções no Complexo Trio de Ouro ficaram feridos após confrontarem policiais na Av. Automóvel Clube. Eles foram socorridos na UPA do Jardim Íris, mas não resistiram e vieram a óbito.



Segundo apurou o Dia, entre os mortos no confronto estão os traficantes conhecidos como Tomate, Gato e Mazem, que atuam no tráfico de drogas de comunidades da Penha, do Chapadão e do Gogó da Ema.



Dois fuzis, rádios transmissores, quatro carregadores de fuzis e uma capa de colete balístico, além do carro roubado foram apreendidos.



O vigésimo primeiro batalhão de Polícia Militar segue em ação, trabalhando para garantir a segurança e mobilidade dos cidadãos de São João de Meriti.