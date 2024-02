Prefeitura de São João de Meriti promove vacinação antirrábica - Divulgação

Publicado 20/02/2024 10:21

- A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Subsecretaria de Promoção e Bem-Estar Animal, promove nesta terça-feira (), mais uma edição da Campanha deItinerante para cães e gatos. A imunização contra raiva estará disponível, no Cemitério São Lázaro, das 10h às 14h.A campanha é destinada aos animais saudáveis com mais de 3 meses. A pasta orienta aos moradores que levem seu pet com focinheira e evitem que crianças levem os animais sozinhos para a vacinação.