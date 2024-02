Dr. João durante visita nas obras do Posto de Saúde do Gato Preto - Divulgação/ PMSJM

Publicado 07/02/2024 21:40 | Atualizado 07/02/2024 22:40

Dr. João, usou as redes sociais para emitir um importante comunicado para toda população. Em breve, o município ganhará três reforços na área da Saúde, com dois deles sendo inaugurados até o final de março. O governo municipal entregará aos munícipes o Hospital Infantil em Éden e a Unidade de Saúde da Família no Gato Preto.

Conhecida como a antiga UPA de Éden, o novo Hospital Infantil será um espaço destinado à urgência e emergência das crianças com atendimento 24 horas. Durante as obras o atendimento está sendo feito no Posto de Saúde do Jardim Sumaré, também 24h, todos os dias da semana.



Já o novo posto de saúde da família, no bairro Gato Preto, vem para mudar a qualidade de vida dos moradores da região. É mais uma unidade de saúde completamente transformada. A antiga foi demolida e esta nova, foi construída no mesmo local. Além disso, o Hospital Municipal de São João de Meriti, antigo PAM Meriti, está com as obras avançadas.



“Essas entregas serão um legado que entrarão para a história de nossa cidade. Um desejo de toda população que anos e anos pleiteiam uma obra desse tipo. Nossas unidades vão atender todos os munícipes, além de moradores de cidades vizinhas”, disse o prefeito Dr. João.



Na Unidade de Saúde da Família no Gato Preto, os moradores terão Pré-Natal, Clínica Médica, Planejamento Familiar, Testes-Rápidos, Curativo, Hiperdia, Visitas Domiciliares, Puericultura, Ginecologia e Pediatria, Odontologia e todos os Programas de Saúde do Município.



A realização das obras para a Saúde de São João de Meriti vem de recursos próprios, além dos enviados por deputados federais e pelo Governo do Estado por intermédio do deputado estadual Valdecy da Saúde.