As equipes da Defesa Civil de São João de Meriti Edgar Maciel

Publicado 31/01/2024 21:22 | Atualizado 31/01/2024 22:52

São João de Meriti - As equipes da Defesa Civil de São João de Meriti seguem empenhadas e vigilantes nas ruas para minimizar os danos causados pelas fortes chuvas que atingiram o município no início do mês. As autoridades locais estão buscando unir forças em âmbito estadual e federal para promover as melhorias necessárias.

Atualmente, o município conta com uma equipe de geólogos e engenheiros cedidos pelo município de Maricá, pelo DRM e pela Secretaria de Cidades. O objetivo das ajudas é otimizar o atendimento prestado.



“Gostaria de agradecer a todos que direta ou indiretamente têm nos ajudado a dar uma resposta a essa população que está necessitada nesse momento. Estendo todo o reconhecimento ao meu corpo técnico, administrativo e operacional que estão sendo incansáveis, muitas vezes ultrapassando seus limites físicos e mentais”, destacou o subsecretário de Defesa Civil, Evalder Perini.



Ações da pasta



No dia 15 de janeiro, foi instituído o Gabinete de Gerenciamento de Crise e de Avaliação de Danos, por meio do decreto nº 7.097/2024. Já no dia 19 de janeiro, foi decretada situação de emergência nas áreas do município contidas no Formulário de Informações do Desastre – FIDE e demais documentos anexos ao decreto nº 7.099 /2024.



Desde o início do verão diversas medidas de prevenção estão sendo tomadas, tais como o lançamento do Plano de Contingência, a limpeza dos pluviômetros, das ruas e avenidas da cidade. Além do desassoreamento do braço do Rio Sarapuí, em parceria com o Governo do Estado, por meio do INEA.



Contato Defesa Civil Meriti



Em caso de urgência e emergência ligue imediatamente para os números (21) 97416-6557 ou 0800-608-5968 (Defesa Civil de São João de Meriti), que funciona 24h, todos os dias da semana.