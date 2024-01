Ator Aleh Silva e Jack Vasconcelos - Divulgação

Ator Aleh Silva e Jack VasconcelosDivulgação

Publicado 26/01/2024 19:34

história de João Cândido na Sapucaí. A trajetória do líder da Revolta da Chibata será homenageada na avenida pela azul e amarelo de São Cristóvão, a Paraiso do Tuiuti.

Cerca de 16 integrantes da Cia. Cerne, grupo teatral criado há mais de dez anos e com mais de 50 prêmios nacionais, desfilarão na última alegoria. Eles representarão brincantes de carnaval de blocos que desfilam na Praça Marechal Âncora, no Centro do Rio.



Representantes da Cia. Cerne com Jack Vasconcelos Divulgação

A cidade da Baixada Fluminense faz parte da trajetória de João Cândido, o líder da Revolta da Chibata. Após muita perseguição, o Almirante Negro se mudou e residiu até o fim da vida na cidade conhecida como formigueiro das américas. Atualmente, o único filho vivo dele, o Seu Candinho, mantém residência no município.



“Tivemos um contato muito bacana com a família do João e resolvemos valorizar esse celeiro cultural que tem a Baixada Fluminense. Além do Seu Candinho, convidamos outras personalidades de São João para estar conosco”, contou o carnavalesco Jack Vasconcelos.



O ator Aleh Silva, também de Meriti, foi escalado para viver o herói nacional na quinta alegoria do desfile do Tuiuti. O meritiense estará no alto de um mastro, a mais de dez metros de altura.



“Fiquei muito feliz pelo convite e por representar um personagem da cidade de onde eu faço parte”, disse Aleh.



A Cia. Cerne rodou diversas cidades no estado do Rio e do Brasil com a peça “Turmalina 18-50”, que celebrava nos palcos a memória de João Cândido. O nome Turmalina 18-50 é derivado da Rua Turmalina Lote 18 Quadra 50, na cidade de São João de Meriti, último endereço onde João Cândido viveu.



Herói de São João de Meriti



Em 2021, João Cândido Felisberto foi reconhecido pela Câmara Municipal de São João de Meriti, por unanimidade, como herói da cidade. Ele já havia sido reconhecido como herói do estado do Rio de Janeiro pela Assembleia Legislativa.